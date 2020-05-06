Военные научились расстреливать мину, спасать упавшего за борт и оказывать первую медпомощь

Под Мариуполем прошли боевые учения корабельно-катерной тактической группы морских пограничников совместно с ВМС ВС Украины. Военнослужащие отрабатывали элементы противодесантной обороны побережья Азовского моря. Об этом сегодня сообщили в Госпогранслужбе Незалежной.

"Проведен комплекс артиллерийских стрельб по уничтожению надводных и береговых целей, расстрел плавающей мины, а также отработана огневая поддержка береговых подразделений", – говорится в сообщении.

Кроме того, на кораблях и катерах военные провели тренировки в рамках обеспечения собственной безопасности и действий слаженности экипажей в борьбе за живучесть и спасению упавшего за борт человека с оказанием первой медпомощи.

Пресс-служба ведомства почеркивает, что учения проводились без отрыва от погранконтроля в зоне ответственности морских пограничников.

Напомним, власти Незалежной периодически пугают местное население тем, что вот-вот по мариупольскому направлению или начнут наступать армии Донбасса, или российская армия высадится в портовом городе со стороны Азова.

