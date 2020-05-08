Грузинский посол покинет Киев

Грузия решила отозвать своего посла из Киева. Так власти страны отреагировали на назначение бывшего лидера Грузии Михаила Саакашвили главой исполнительного комитета реформ Украины.

Об этом решении сообщил руководитель грузинского МИД Давид Залкалиани, передает РИА "Новости". На родине Саакашвили в отношении него заведено дело, а сам политик объявлен в розыск.

Как подчеркнул грузинский министр, отзыв дипломата связан именно с сотрудничеством украинских властей с осужденным в Грузии политиком, отмечает "Вечерняя Москва".

Напомним, о назначении Саакашвили на высокий пост стало известно 7 мая. Соответствующий указ подписал президент Украины Владимир Зеленский, несмотря на недовольство партии "Слуга народа".