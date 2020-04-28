Назначение Саакашвили вице-премьером Украины провалилось
Экс-глава Грузии Михаил Саакашвили рано хвастался триумфальным возвращением в политику в роли вице-премьера Украины. Нардепы фракции "Слуга народа" заблокировали его кандидатуру, и правительству пришлось отозвать представление на неопределенный срок.
"Громкая история с назначением Саакашвили завершилась тихим "сливом". Назначение заблокировано и не понятно, состоится ли вообще", – сообщил главред издания "Цензор" Юрий Бутусов в "Фейсбук" во вторник, 28 апреля. По его данным, из 248 депутатов только 140 – 170 представителей "Слуги народа" были готовы отдать свой голос за Саакашвили, несмотря на то что его кандидатуру предложил сам президент Владимир Зеленский.
Впрочем, Офис президента отказываться от сотрудничества с Саакашвили не собирается: там обдумывают, что ему предложить вместо должности вице-премьера по реформам, сообщает Бутусов.
Председатель Верховной рады Дмитрий Разумков буквально накануне заседания в парламенте заявил, что не уверен, стоит ли поручать Саакашвили проводить реформы на Украине и отправлять его на переговоры с международными организациями, передает "Укринформ". Изначально голосование по кандидатуре Саакашвили намечалось на 24 апреля, но позже его перенесли на 30 апреля. При этом сам грузинский политик щедро делился с нардепами и прессой своими планами.
Главные новости о коронавирусе в России на 28 апреля
О новых жертвах в Москве, выходе на плато и снижении прироста заболевших - последняя информация по COVID-19 в материале "Утро.ру"
30-й день карантина: свежая статистика по COVID-19 в России
За сутки зафиксировано рекордное количество смертей, а больных стало больше почти на 6,5 тысяч человек
Новости партнеров
Фоторепортаж
Коронавирус в мире
- Ученые назвали самую уязвимую для COVID-19 группу крови
- Число зараженных COVID-19 в мире превысило 3 миллиона человек
- Авиакомпании готовы отправить россиян за рубеж уже в мае
- Япония ввела запрет на въезд из России из-за пандемии
Здоровье
- От импотенции и гипертонии: рецепт целебного настоя
- Ученые нашли способ продлить молодость
- 10 привычек помогут сбросить лишний вес
Выбор читателей
- Опасные симптомы: как отличить коронавирус от гриппа и простуды
- Путин вернул россиянам прежний пенсионный возраст
- Смешно до слез : лучшие анекдоты апреля
- Если курс доллара и евро рухнет: стоит ли бежать в обменник при дорожающем рубле
- Какие продукты защитят иммунитет от коронавируса
- "Уже не взлетит": эксперты о будущем российского рубля
- "Жива-здорова": подруга Джигарханяна сдала Заворотнюк
- Индексация пенсий: что еще получат россияне в 2020 году
- Коронавирус в России: главное
- Заворотнюк впервые за время болезни вышла на связь
- Разгаданы хитрые маневры трубоукладчика для "Северного потока - 2"
- У Малахова появился коронавирус
- Штрафы-2020: за что могут наказать в карантин
- Су-57 ударят по турецким F-16 издалека
- Собчак решила "воскресить" Началову
- По стакану каждый день: назван полезный после 50 лет напиток
- Горбачев предупредил об угрозе третьей мировой
- Вирусный занавес: какие страны закрыли границы из-за COVID-19
- Назван курс доллара на лето 2020 года
- Стоп, коронавирус: как сделать антисептик в домашних условиях
Выбор читателей
- Анастасия Волочкова Балерина
- Алла Пугачева Певица, киноактриса
- Евгений Петросян артист эстрады, писатель-юморист и телеведущий
- Армен Джигарханян Актер, создатель и руководитель театра
- Ольга Бузова Телеведущая
- Максим Галкин Артист, телеведущий
- Олег Табаков актер и режиссер
- Эвелина Бледанс Актриса, телеведущая, певица
- Петр Порошенко Президент Украины, бизнесмен
- Филипп Киркоров Певец, композитор
- Мария Захарова Дипломат
- Елена Степаненко артистка эстрады, актриса, юмористка, телеведущая, пародистка, певица
- Ксения Собчак Телеведущая, журналист
- Лайма Вайкуле (Вайкулис) советская и латвийская эстрадная певица, актриса
- Андрей Малахов Журналист, телеведущий
- Владимир Зеленский Шоумен, политик