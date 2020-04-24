Зеленский поручил Саакашвили взять новый кредит в МВФ
Добиваться от Запада расширения финансовой помощи Незалежной будет Михаил Саакашвили. Об этом сам грузинский политик рассказал в пятницу, 24 апреля. По его словам, президент Украины получил ему вести переговоры с МВФ и другими международными кредитными организациями, и он согласился.
"У меня есть большой опыт ведения переговоров с этими организациями на разных должностях. Я хочу своим опытом помочь", – цитирует издание "Гордон" политика.
Саакашвили заявил, что впереди у Украины настоящий "экономический шторм". Чтобы выйти из него без потерь, нужны "неординарные шаги" и ускоренная интеграция Незалежной с Европой. Но средств на это потребуется очень много, "гораздо больше, чем Киев получает сейчас", подчеркнул Саакашвили. И он гарантировал, что добьется от МВФ помощи, которая в интересах всех украинцев, а не каких-то отдельных лиц.
Выступить представителем Украины Саакашвили сможет, если нардепы согласятся с предложением Зеленского сделать экс-главу Одесской области вице-премьером. В случае назначения в правительстве он будет курировать вопросы реформ. Голосование по кандидатуре Саакашвили в Верховной раде состоится в пятницу, 24 апреля.
Ранее Зеленский утверждал, что стране для преодоления последствий пандемии коронавируса потребуется примерно $500 миллионов.
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