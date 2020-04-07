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Украина возьмет еще один огромный кредит из-за коронавируса

Украина возьмет еще один огромный кредит из-за коронавируса
Фото: Markiian Lyseiko/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Киев заползает в долговую яму на миллионы долларов на фоне эпидемии

Украинские власти намерены взять кредит в МБРР на сумму в $135 млн. Об этом сообщила пресс-служба правительства страны.

На фоне распространения пандемии коронавируса кабмин счел "целесообразным привлечение займа от Международного банка реконструкции и развития", чтобы справиться с финансированием проекта "Улучшение здравоохранения на службе у людей".

Распоряжение подписал премьер-министр Денис Шмыгаль.

Напомним, еще в середине марта глава кабмина сообщал, что Киев планирует составить запрос о финансовой помощи для борьбы с COVID-19 к Международному валютному фонду. По словам президента страны Владимира Зеленского, Незалежной, чтобы справиться с эпидемией, небходимо примерно $450-500 млн.

Между тем, в МВФ констатировали остановку мировой экономики. Буквально в конце прошлой недели директор-распорядитель фонда Кристалина Георгиева пожаловалась, что в организацию за помощью почти одномоментно обратились свыше 90 стран, чего никогда в истории организации еще не было.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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