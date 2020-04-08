Решение Киева принято на фоне развития эпидемии коронавируса

Украина временно прекратила импорт электроэнергии из России и Белоруссии с 10 апреля по 24 мая. Об этом сообщает в среду, 8 апреля, Национальная комиссия Незалежной, которая занимается госрегулированием в сферах энергетики и коммунальных услуг .

Согласно постановлению НКРЭКУ, ведомство упразднило результаты годовых аукционов, на которых была распределена пропускная способность на 2020 год для стран, не входящих в Энергетическое сообщество.

Этим государствам будут возмещены средства, уплаченные за пропускную способность, установленную сейчас на уровне 0 МВт.

Регулятор опасается на фоне распространения COVID-19 по Незалежной за безопасность поставок электроэнергии.

Киев назвал свое решение вынужденной мерой, потому что каждый доллар должен сейчас оставаться в стране. Об этом сказал глава Нацкомиссии Валерий Тарасюк.



Напомним, украинские власти после четырехлетнего перерыва с осени 2019-го возобновили импорт лампочки Ильича из России, что вызвало шквал недовольства у местных производителей тока.

Они много месяцев критиковали правительство, итогом чего стало мартовское решение кабмина о введении с 1 апреля спецпошлины на электроэнергию и уголь из РФ в размере 65%. Мера не коснулась только ценного антрацита и коксующегося твердого топлива.

