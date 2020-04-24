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Саакашвили перепутал символ Украины

Саакашвили перепутал символ Украины
Михаил Саакашвили. Фото: Serg Glovny/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Грузинского политика подняли на смех в Незалежной

Михаил Саакашвили, которого президент Украины Владимир Зеленский прочит на пост вице-премьера, еще не успел вступить в должность, а уже публично опозорился в Верховной раде. В пятницу, 24 апреля, он пришел на заседание фракции "Слуга народа" с неправильно приколотым значком на пиджаке.

Значок в виде флага Незалежной Саакашвили разместил желтой полосой вверх и синей вниз, хотя должно быть наоборот, передает "УНИАН". Политику, видимо, указали на ошибку, поскольку позже он появился перед журналистами с правильно размещенным госсимволом Незалежной.

Саакашвили в пятницу представил депутатам пропрезидентской партии свое видение реформ на Украине. Голосование по его кандидатуре состоится на следующей неделе, сообщает УНН.

Ранее стало известно, что Зеленский планирует отправить Саакашвили за кредитом в МВФ.

Николай ВИКТОРОВ

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