Радиационный фон в Киеве и области находится в пределах нормы

На тушение пожара, который начался на территории Чернобыльской зоны, брошено порядка 1700 человек. Спасатели помогают работникам лесных хозяйств в Олевской районе, Выступовицком и Словечанском лесничествах и непосредственно в зоне отчуждения.

Больше всего людей в настоящий момент работает в Чернобыле. Тушением пожара занимается 1000 человек и 250 единиц техники. В помощь лесничим направлено 637 украинцев. На территории Олевского района трудится 163 человека.

Радиационных фон над столицей и областью, по информации Госсулжбы Украины по ЧС, находится в пределах нормы.

Напомним, что тлеющие торфяники в Чернобыле оказались опаснее открытого огня. Спасателям труднее с ними бороться.

Ранее "Утро.ру" писало, что в Европе испугались прихода радиоактивного облака со стороны Украины.