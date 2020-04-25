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Более 1700 человек привлекли для тушения пожаров в Чернобыле

Более 1700 человек привлекли для тушения пожаров в Чернобыле
Фото: pixabay.com
Радиационный фон в Киеве и области находится в пределах нормы

На тушение пожара, который начался на территории Чернобыльской зоны, брошено порядка 1700 человек. Спасатели помогают работникам лесных хозяйств в Олевской районе, Выступовицком и Словечанском лесничествах и непосредственно в зоне отчуждения. 

Больше всего людей в настоящий момент работает в Чернобыле. Тушением пожара занимается 1000 человек и 250 единиц техники. В помощь лесничим направлено 637 украинцев. На территории Олевского района трудится 163 человека. 

Радиационных фон над столицей и областью, по информации Госсулжбы Украины по ЧС, находится в пределах нормы. 

Напомним, что тлеющие торфяники в Чернобыле оказались опаснее открытого огня. Спасателям труднее с ними бороться.

Ранее "Утро.ру" писало, что в Европе испугались прихода радиоактивного облака со стороны Украины. 

Полина ЛЕДОВСКИХ

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