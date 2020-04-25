Попадание произошло с первого выстрела

На Украине проходят испытания реактивной системы залпового огня "Ольха-М". Видео запуска ракеты появилось на странице Генштаба Вооруженных сил Украины.

"Первым выстрелом точно в цель!" – подписали ролик с испытанием точного 300-мм реактивного боеприпаса "Ольха-М" на странице в "Фейсбук".

Испытания украинской ракеты проходят на полигоне в Одесской области с 24 по 26 апреля. Там же с 25 по 30 апреля состоятся тесты крылатой противокорабельной ракеты Р-360 комплекса ЖК-360МЦ "Нептун".

РСЗО способна поражать цели больше 100 км. Так, на недавнем испытании ракете впервые удалось попасть на расстоянии 120 км. Украинские военные рассчитывают, что впоследствии "Ольха-М" сможет достигать цели и с 200 км.

Украинскую "Ольха-М", которую в Киеве считают ответом на российскую модернизированную систему "Смерч" и позиционируют как оружие, угрожающее России, приняли на вооружение еще в конце 2018 г., однако она до сих пор проходит испытания.

Ранее в Киеве напомнили, что украинские РСЗО могут достать до близлежащих областей России, например, атаковать нефтеперерабатывающий завод "Каменский" в Ростовской области.