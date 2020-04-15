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На Украине оценили возможность ракетного удара по России

На Украине оценили возможность ракетного удара по России
Фото: commons.wikimedia.org/CC BY 4.0
В первую очередь, могут быть атакованы объекты в Ростовской области

У Украины есть средства нанесения военного удара по России, по крайней мере, достать до близлежащих областей соседней страны она сможет. Об этом заявил руководитель украинского Павлоградского химического завода Леонид Шиман.

Он напомнил, что у Киева имеется собственная реактивная система залпового огня (РСЗО) "Ольха". С ее помощью можно атаковать нефтеперерабатывающий завод "Каменский" в Ростовской области или другие инфраструктурные объекты. Об этом, как пишет URA.RU, Шиман сказал в интервью изданию censor.net.

Ранее украинские военные заявляли, что их новые десантно-штурмовые катера проекта "Кентавр" превосходят по характеристикам аналогичные корабли Черноморского флота РФ и смогут при необходимости "дать достойный ответ", напоминает НСН.

РЗСО "Ольха-М" принята на вооружение СБУ в 2018 году. По проекту, она должна поражать цель на расстоянии 200 км, но пока стреляла лишь на 70 км, и только на днях военные Незалежной отчитались, что провели успешные стрельбы на дальность 120 километров. 

Николай ВИКТОРОВ

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