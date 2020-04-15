Заместитель Кличко попался на крупной взятке
Николая Поворозника, первого заместителя мэра Киева Виталия Кличко, подозревают в вымогательстве $125 тыcяч. Об этом СМИ сообщил источник в Службе безопасности Украины.
По словам источника, заместитель председателя Киевской городской государственной администрации вымогал деньги от компании-застройщика за влияние на принятие решения о согласовании градостроительных условий и ограничений, пишет 112.ua.
Во вторник, 14 апреля, правоохранители задержали посредника сразу после получения взятки в $60 тыс. По данным СБУ, он работал вместе с Поворозником и также должен был получить $246 тыс. с другого объекта.
Сейчас в администрации Киева проводят срочные обыски для дальнейшего расследования.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский уволил главу своего офиса, который прежде был замешан в скандале со взятками.
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