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В Донбассе окончательно согласовали список для обмена пленными

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Люди должны вернуться домой до Пасхи

В Донбассе согласовали новый обмен пленными. Как сообщили в ОБСЕ, он состоится перед православной Пасхой, которую отмечают 19 апреля. Как передает "Радио Свобода", договоренность достигнута Трехсторонней контактной группой с участием представителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины. Ранее сообщалось, что списки согласованы, и обмен должен состояться 17 апреля.

Как передавал ТАСС, в ДНР рассчитывают вернуть 10 человек и передать Киеву 8, в ЛНР заявляли об обмене по формуле "11 на 8".

До этого стороны провели крупный обмен пленными 29 декабря прошлого года. Тогда Киев получил 76 человек, а ДНР и ЛНР – 124 человека.

Александр ИЛЬИН

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