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Украинцы вооружились беспилотником "Фурия" в виде птицы

Украинцы вооружились беспилотником "Фурия" в виде птицы
Кадр youtube.com
Дрон уже доставил хлопот бойцам ДНР

Украинские военные приняли на вооружение новый беспилотный разведчик А1-СМ "Фурия". Как сообщает Defense Express, соответствующий приказ подписал министр обороны Андрей Таран.

По данным издания, БПЛА не только проходил государственные испытания, но и применялся в боевых условиях в Донбассе, летая над позициями ДНР и ЛНР. Сообщается, что с 2014 г. в ВСУ было поставлено более 100 комплектов, в каждом из которых два – три дрона и станция управления.


"Фурия" – небольшой беспилотник разработки "Атлон Авіа", его масса всего 5,5 килограммов. Аппарат развивает скорость до 130 км/ч и поднимается на высоту до 2,5 километров. Дальность полета – до 200 километров. Аппарат взлетает с катапульты и приземляется с парашютом. Его главное оружие – камера, которая управляется с земли джойстиком. Снизу БПЛА похож на парящую птицу.

У России есть похожий беспилотник – "Орлан". Как уверяет украинская сторона, эти дроны также активно применялись в Донбассе.

Александр ИЛЬИН

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