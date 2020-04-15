Дрон уже доставил хлопот бойцам ДНР

Украинские военные приняли на вооружение новый беспилотный разведчик А1-СМ "Фурия". Как сообщает Defense Express, соответствующий приказ подписал министр обороны Андрей Таран.

По данным издания, БПЛА не только проходил государственные испытания, но и применялся в боевых условиях в Донбассе, летая над позициями ДНР и ЛНР. Сообщается, что с 2014 г. в ВСУ было поставлено более 100 комплектов, в каждом из которых два – три дрона и станция управления.

"Фурия" – небольшой беспилотник разработки "Атлон Авіа", его масса всего 5,5 килограммов. Аппарат развивает скорость до 130 км/ч и поднимается на высоту до 2,5 километров. Дальность полета – до 200 километров. Аппарат взлетает с катапульты и приземляется с парашютом. Его главное оружие – камера, которая управляется с земли джойстиком. Снизу БПЛА похож на парящую птицу.

У России есть похожий беспилотник – "Орлан". Как уверяет украинская сторона, эти дроны также активно применялись в Донбассе.