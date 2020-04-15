Властям Незалежной напомнили, кто живет на полуострове

Сбор подписей за отмену блокады Крыма начали украинцы на сайте президента Незалежной Владимира Зеленского. Авторы петиции требуют возобновить подачу воды на полуостров, восстановить энергоснабжение, разрешить поставки продовольствия и других товаров.

"Там тоже живут украинцы", – напоминают граждане Зеленскому.

В обращении указывается на ст.133 Конституции Украины, где Крым в статусе "автономной республики", а также Севастополь названы частью Незалежной, передает РИА "Новости – Крым". Получается, Киев сознательно нарушил "законные и конституционные права" своих граждан, проживающих на полуострове, "с помощью водной, экономической, транспортной и энергетической блокад", возмущаются авторы петиции.

Ранее украинцы просили Зеленского запустить в Крым самолеты и поезда.

Киев перекрыл поставки воды и электричества в Крым после перехода полуострова под юрисдикцию России. Соответствующее решение было принято весной 2014 г. по итогам референдума. Недавно в Верховной раде был поднят вопрос об отмене блокады, однако там выставили условие, неприемлемое для крымчан и России в целом.