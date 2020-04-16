Информацию о больных обезличат только после карантина

Персональные данные инфицированных COVID-19 украинцев разрешено обрабатывать без их согласия. Об этом говорится в новом указе президента страны Владимира Зеленского, текст которого размещен на сайте Верховной рады.



Согласно документу, это связано с противодействием распространения "коронавирусной болезни". Действовать данная мера будет на период карантина и в течение 30 дней после его завершения.

Отмечается, что к персональным данным относится информация о состоянии здоровья гражданина, места его госпитализации или самоизоляции, фамилия-имя-отчество пациента, дата рождения, места жительства и места работы (учебы).

Также украинцы определились с понятиями "самоизоляция", "обсервация" и "обсерватор". Кроме того, в период эпидемиологического карантина в случае необходимости органы исполнительной власти и местного самоуправления могут создавать временные спецбольницы и привлекать по контракту медработников к лечению заболевших коронавирусом.

Теперь во время эпидемии оказывать помощь смогут преподаватели вузов, которые готовят медицинские кадры.

На сегодняшний день общее число заразившихся COVID-19 в Незалежной составляет 4161. За последние сутки в стране выявлен 161 инфицированный, умерли 116 человек. Больше всего заболевших находится в Черновицкой (662), Тернопольской (333) и Винницкой (279) областях.

