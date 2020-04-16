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Украина и республики Донбасса провели обмен пленными

Больше 20 украинцев отправились отмечать Пасху домой

Украина произвела сегодня обмен пленными с ДНР и ЛНР.

По информации агентства ЛИЦ, на линии соприкосновения у населенного пункта Счастье в Незалежную отправились 11 удерживаемых Луганском граждан Незалежной, а в народную республику были переданы четыре человека.

Вторая часть обмена происходила в районе Горловки. Там на территорию ДНР отправились десять дончан. Киев получил девять украинцев, сообщило ДАН.

Накануне стало известно, что противоборствующие стороны согласовали списки лиц для обмена в качестве доброй воли перед православной Пасхой, которая будет отмечаться 19 апреля.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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