Больше 20 украинцев отправились отмечать Пасху домой

Украина произвела сегодня обмен пленными с ДНР и ЛНР.



По информации агентства ЛИЦ, на линии соприкосновения у населенного пункта Счастье в Незалежную отправились 11 удерживаемых Луганском граждан Незалежной, а в народную республику были переданы четыре человека.

Вторая часть обмена происходила в районе Горловки. Там на территорию ДНР отправились десять дончан. Киев получил девять украинцев, сообщило ДАН.

Накануне стало известно, что противоборствующие стороны согласовали списки лиц для обмена в качестве доброй воли перед православной Пасхой, которая будет отмечаться 19 апреля.

