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Европа испугалась радиоактивного облака от Чернобыля

Европа испугалась радиоактивного облака от Чернобыля
Фото: AP/TASS
Население Старого Света предупредили о неблагоприятной обстановке в связи с пожаром в районе ЧАЭС

Бушующие две недели пожары в зоне отчуждения Чернобыльской атомной станции начали волновать и беспокоить европейцев. Организация "Врачи мира за предотвращение ядерной войны" (IPPNW) опасается, что радиоактивные облака ветер понесет с Украины в Германию. Об этом в понедельник, 20 апреля, сообщает немецкий телеканал NTV.

"Если погода и направление ветра будут неблагоприятными, радиоактивные облака могут также затронуть остальную Европу и Германию", – сказал сопредседатель IPPNW Алекс Розен.

Частично дым пожарищ уже достиг некоторых европейских территорий. По данным эксперта, в сопредельных с Украиной странах облако вызвало изменение радиационного фона из-за радионуклида цезий-137.

В организации прогнозируют, что ситуация может ухудшиться, если огнем будут охвачены более зараженные леса.

"Поэтому нынешние попытки усмирить лесные пожары безответственны и опасны. Важно действовать сейчас, прежде чем огонь распространится дальше. Сейчас самое время для быстрой помощи и международной поддержки", – говорится в заявлении организации на ее официальном сайте.

Неназванный собеседник из ЧАЭС рассказал телеграм-каналу "Источники Шаурмы Зеленского", что всем украинцам после пожара для профилактики нужно пить йодосодержащие лекарства.

"Самое печальное то, что радиоактивный лес, который рубят в зоне, будет в дальнейшем использован в строительстве домов, создание мебели, а так же, как топливо для электростанций", – следует из сообщения.

По данным аккаунта "Цибуля", сейчас в зоне отчуждения тушат пожары на территории Корогодского, Лубянского, Паришивского, Дитяткивского и Денисовицкого лесничеств. Основные усилия направлены на локализацию четырех очагов – в населенных пунктах Корогод, Рассоха, Кривая Гора и Рудьки.

Ранее сегодня стало известно, что пожар в Рудьках может угрожать Белоруссии.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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