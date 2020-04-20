Чернобыльский пожар добрался до границы Белоруссии
Бушующий уже две недели пожар в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС может перекинуться на территорию соседней с Украиной Белоруссии. Об этом сегодня предупредил директор департамента реагирования на чрезвычайные ситуации ГСЧС Незалежной Владимир Демчук.
"Наиболее сложный очаг пожара находится вблизи села Рудьки, где предпринимаются все возможные меры для недопущения перехода пожара на территорию Белоруссии", – цитирует "Укринформ" чиновника.
Киев по данному происшествию контактирует с Минском
Демчук сообщил, что на утро понедельника, 20 апреля, спасателям удалось локализовать один очаг возгорания – у населенного пункта Корогод, – борьба сейчас идет за спасение трех сел: Рассоха, Кривая Гора и тех же Рудьков. Кроме того, пожарные пытаются потушить два торфяника.
Чиновник успокаивает, что объект "Укрытие" и хранилище отработанного ядерного топлива работают в обычном режиме.
Ранее сегодня рвал и метал министр внутренних дел страны Арсен Аваков. Он считает, что главные виновники пожаров в Чернобыле – поджигатели. Глава МВД назвал их негодниками и призвал сознательных граждан сообщить куда надо об этих "провокаторах". Кроме того, он объявил, что Нацгвардия проводит в зоне отчуждения антидиверсионную операцию.
Напомним, первый большой пожар в районе атомной станции начался еще 4 апреля. За неделю огонь "сожрал" несколько сел и вплотную приблизился к самой АЭС. Была опасность, что гарь от пожарища ветром донесет до российской границы, а именно – к Брянщине. Однако наши специалисты заявили, что РФ ничего не угрожает, радиационный фон на территории Брянской области в норме.
Вероятно, ветер сильно изменился и понес пожар на Белоруссию.
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