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Гарь чернобыльского пожара подбирается к России

Гарь чернобыльского пожара подбирается к России
Фото: AP/TASS
Власти Незалежной не могут справиться с лесными очагами уже в двух областях страны

На фоне распространения эпидемии коронавируса Украину постигла другая стихия – огнеборцы никак не могут справиться с рукотворным пожаром в зоне отчуждения под Чернобылем (в одном селе потушат, в другом вспыхивает). В результате ветер несет всю гарь на Киев, который в дополнение к этому еще ощущает последствия песочной бури, накрывшей украинскую столицу накануне.

В связи с этим переживают россияне из приграничных с Незалежной регионов. Однако в МЧС России успокаивают: беспокоиться не стоит, поскольку расстояние от очагов возгорания в районе ЧАЭС до ближайшей границы – с Брянской областью – составляет свыше 150 километров. В ведомстве убеждены, что дым от пожаров на нашу территорию не попадет.

"Изменений в радиационном фоне в приграничных районах региона не зафиксировано", – цитирует ТАСС сообщение спасателей.

Данные о радиационном фоне в прилегающих к украинской территории российских населенных пунктах ведутся каждые 15 минут, отметили в МЧС.

Успокоил местных жителей и губернатор Брянской области Александр Богомаз, заявивший в эфире радиостанции "Говорит Москва", что регион полностью готов к непредвиденным ситуациям, в том числе, если, "не дай бог, там что-то будет идти, чтобы с этим пожаром бороться и его локализовать". А сейчас нет никакой угрозы, как и дыма или запаха от гари на границе, подчеркнул губернатор.

При этом МИД России заявил, что Москва готова к контактам с Киевом по ситуации вокруг ЧАЭС, а также "к сохранению формата РФ – Белоруссия – Украина по этой теме, если его не будут политизировать", – говорится в телеграм-канале "Раньше всех. Ну почти".

О том, что в районе Чернобыльской станции продолжаются пожары, сегодня снова сообщил в своем "Фейсбук" член общественного совета в Госагентстве Украины по управлению Зоной отчуждения Ярослав Емельяненко. По его словам, в пятницу, 17 апреля, авиация тушит огонь между Копачами и городком Чернобыль-2, сбрасывая воду "в направлении антенн".

Возгорание в зоне отчуждения ЧАЭС началось 4 апреля из-за поджога сухой травы, в результате чего пламя быстро перешло на деревья, охватив 100 га леса. Радиационный фон тогда был зафиксирован выше нормы в 16 раз, напоминает издание "ФедералПресс".

Одновременно с чернобыльским теперь разгорелся еще один пожар – в Выступовицком и Бережестском лесничествах Винницкой области. В общей сложности, с огнем борются больше 300 пожарных и почти 50 единиц спецтехники.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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