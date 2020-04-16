Песчаная буря превратила Киев в красную пустыню
Сегодня Киев и его жители оказались в эпицентре песчаной бури, окрасившей небо, улицы и здания мегаполиса в желто-красный цвет. Стихия неслась со скоростью 17-22 м/с. Об этом сообщило в "Фейсбук" столичное Управлении экологии и природных ресурсов.
В ведомстве отметили, что такое редкое для региона природное явление связано с изменением климата – бесснежной зимой и отсутствием привычной нормы осадков, итогом чего стала воздушная эрозия почв и снижение уровня грунтовых вод.
Власти города вынуждены докладывать о происшествиях, ставших следствием стихии. Так, на автодороге Киев – Ковель – Ягодин произошло ДТП с участием шести автомобилей из-за низкой видимости. По данным патрульной службы полиции, на трассе М-07, в 55 км от столицы, в аварию попали четыре грузовых и два легковых автомобиля. Есть жертвы, но их количество не уточняется.
Также буря снесла леса, усановленные на Подольском мосту для покраски металлической арки. По информации "112", пострадавших нет, хотя и сообщали, что констуркция упала в Днепр, где в это время по реке шли катера.
Сами киевляне активно делятся в соцсетях картинками и видео красного апокалипсиса. Пользователь Сергей Гончаров назвал увиденное "Пустыней Сахарой и пыльной пылью". В комментарии к его посту кто-то предположил, что это из-за того, что "черназём вывезли... всё продали..."
Жительница мегаполиса, разместив видео происходящего, сообщила следующее: "Это не дым, дымом не пахнет. Какое-то облако пыли". По словам комментаторов, они подобное видят впервые в мегаполисе.
"Киев накрыла пылевая буря, добрый вечер, когда там уже тиранозавров выведут и запустят в мир?" – задается вопросом пользовательница Eva в "Твиттер" и вспоминает великие слова Михаила Булгакова о тьме, пришедшей со Средиземного моря, накрывшей ненавидимый прокуратором город.
В Сетях замечают, что буря пришла в столицу буквально после бушевавших больше недели пожаров в Чернобыле и сообщений, что ветер несет на столицу страны их гарь.
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