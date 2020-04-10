Жителей столичного региона Незалежной предупредили о повышенной концентрации цезия

В пятницу, 10 апреля, Киев и область накроет загрязненный воздух из-за пожара, который уже не делю не могут потушить в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС. Население успокаивают, что концентрация вредных веществ не превышает установленную норму. Об этом сообщил глава госинспекции ядерного регулирования Украины Григорий Плачков в своем "Фейсбук".

По его данным, грязный воздух пройдет через Иванковский, Бородянский и Вышгородский районы Киевской области и саму столицу Незалежной.

Специалист добавил, что в Киеве концентрации цезия-137 "в земельном слое воздуха", по прогнозам, достигнет нескольких мБк/м3. Однако населению ничто не угрожает, поскольку выявленные уровни в 100 раз ниже допустимых.

Напомним, пожар в районе Чернобыля начался еще в субботу, 4 апреля. Украинские власти установили, что это поджог. Огнеборцам в некоторых районах удается потушить очаги, но в целом пока справиться не могут. Эксперты-ученые опасаются попадания коронавируса на территорию зоны отчуждения и мутаций инфекции в живых организмах, облученных радиацией.