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Украина передумала отказываться от российской лампочки Ильича

Украина передумала отказываться от российской лампочки Ильича
Фото: pixabay.com
Киев пересмотрел график временной заморозки импорта электроэнергии из-за коронавируса

Власти Украины скорректировали сроки остановки закупок лампочки Ильича из России и Белоруссии на фоне распространения эпидемии COVID-19. Они сдвинулись на целый месяц назад. Об этом сообщает в пятницу, 10 апреля, пресс-служба компании-оператора энергосистемы Незалежной "Укрэнерго".

Ограничение пропускной способности по маршрутам Россия – Украина, Белоруссия – Украина и в обратном направлении будет установлено с 12 апреля по 30 апреля текущего года, говорится в заявлении компании.

Напомним, только 8 апреля Национальная комиссия, которая занимается госрегулированием в области энергетики и коммунальных услуг, уведомила об ограничении закупок электроэнергии из государств, не являющихся участниками Энергетического договора. Такой шаг Киев связал с установленным в стране режимом карантина из-за коронавируса.

Правда, сроки тогда были установлены иные – с 10 апреля по 24 мая.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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