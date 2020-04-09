Пожар заполыхал из-за глупой шутки

Виновник пожара на территории чернобыльской зоны – ранее судимый 27-летний житель села Раговка – объяснил стражам порядка, зачем совершил поджог. Оказалось, мужчина решил, что это забавно.

Сухая трава загорелась, потому что поджигатель решил пошутить. В результате была уничтожена растительность на территории 5 гектаров. Земля принадлежала Котовскому лесничеству. Юмористу вменяют ст. 245 УК Украины ("Уничтожение или повреждение объектов растительного мира"), информирует полиция Незалежной.

Напомним, что о пожаре стало известно 4 апреля. Всего огнем было объято 25 гектаров. В тушении пожара приняло участие 300 человек. Телеканал "360" уточняет, что открытое горение закончилось, но трава продолжает тлеть.