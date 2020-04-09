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Украина давит на Европу с помощью "Газпрома"

Украина давит на Европу с помощью "Газпрома"
Фото: Stefan Sauer/dpa/www.globallookpress.com
В Незалежной опасаются, что из-за коронавируса Запад забудет об угрозе "Северного потока -2"

Украине нужны деньги за транспортировку российского газа в Европу, поэтому все разговоры о "нулевом транзите" – просто попытка напугать европейцев. Об этом заявил аналитик Фонда национальной энергобезопасности Игорь Юшков.

По его мнению, сейчас мир отошел от ярой антироссийской риторики, и даже США не делают заявлений о вреде "Северного потока – 2", поскольку все силы брошены на борьбу с коронавирусом и преодоление пагубных экономических последствий от пандемии. Такая ситуация не устраивает Киев, поэтому там стремятся напомнить о себе и своих интересах, пугая, что "Газпром" моментально прекратит исполнение обязательств по украинскому транзиту после запуска "Северного потока – 2".

"Украина пытается напомнить миру в прошлой риторике, что "Северный поток – 2" чуть ли не главная мировая угроза", – цитирует Юшкова телеканал "360".

На самом деле, у европейцев и украинцев нет оснований переживать, поясняет эксперт. Заключенный между РФ и Украиной контракт предусматривает конкретные объемы транзита на ближайшие 5 лет и минимальную плату за него. Останавливать поставки и платить неустойку "Газпрому" невыгодно в любом случае.

Ранее глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон заявил, что Киев по-прежнему пытается помешать строительству "Северного потока – 2", но готовится к сценарию, когда после запуска трубы в 2021 г. Украина останется с "нулевым транзитом".

Николай ВИКТОРОВ

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