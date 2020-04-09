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Украинская оппозиция предупредила о голоде в стране из-за коронавируса

Украинская оппозиция предупредила о голоде в стране из-за коронавируса
Фото: Anton Kavashkin/Russian Look/www.globallookpress.com
Продуктовых запасов в Незалежной может не хватить до лета

Украина оказалась на пороге голода из-за тяжелой экономической ситуации на фоне распространения эпидемии COVID-19 – производство заморожено, посевная практически сорвана, граждане лишились заработков, а кабмин ничего не предпринял, чтобы остановить вывоз продуктов питания из страны. С таким предупреждением выступили оппозиционные политики в эфире телеканала NewsOne.

По словам бывшего депутата Верховной рады Елены Бондаренко, еда у украинцев может закончиться уже к лету, а правительство даже не думает о пополнении резервов, не проводит аудит.

"Я не знаю, что нас ждет дальше. Как продержаться до лета, если у нас просто не будет достаточного количества продуктов питания в магазинах", - сказала политик.

С ее прогнозом согласился член партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Илья Кива. Он полагает, что умерших от голода в стране будет больше, чем от коронавируса. К группе риска на сегодня присоединились все категории бюджетников.

Ранее сообщалось, что Украина стала импортировать лук, поскольку в Незалежной он резко подорожал. По информации аналитической платформы EastFrui, Киев вынужден закупать продукт в России, Нидерландах, Узбекистане и Казахстане.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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