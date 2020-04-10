Из-за того, что практически никто не несет ответственности за оператора всех действующих в стране атомных электростанций, в Незалежной может случиться беда, уверяют активисты

Трагедия с Чернобыльской АЭС рискует повториться, если власти не возьмут под контроль работу главного оператора всех АЭС в стране и не примут всерьез предупреждение Ассоциации ветеранов атомной энергетики и промышленности Украины. Об этом рассказал экс-депутат парламента Незалежной Алексей Журавко в своей социальной сети.

Дело в том, что НАЭК "Энергоатом" – главный производитель энергетики оператор всех работающих на Украине атомных электростанций. И он остался без толкового руководителя.

Журавко отметил, что те, кто управляет заводом сейчас, некомпетентны и далеки от атомной отрасли. Кроме того, они не готовы взять на себя ответственность за происходящее с объектом.

"Никто ни за что не отвечает!" – пояснил Журавко и призвал Зеленского обратить внимание на текст заявления активистов и заняться решением проблемы.

Авария на Чернобыльской АЭС произошла 26 апреля 1986 года. На станции повредился и взорвался реактор четвертого энергоблока. Произошел выброс радиации. Пострадали сотни человек, 28 умерли.

Известная в мире кинокомпания HBO сняла о случившемся сериал "Чернобыль", который получил широкую известность в мире. За полгода его посмотрели онлайн несколько миллионов человек.