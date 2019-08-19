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Вашингтон раскрыл секреты о Чернобыльской АЭС

Вашингтон раскрыл секреты о Чернобыльской АЭС
Фото: www.globallookpress.com
Трагедия тридцатилетней давности вновь стала предметом обсуждения

В Соединенных Штатах сделали достоянием общественности информацию об аварии в Чернобыле.

Отчет о ней был опубликован Национальным архивом безопасности США. Сам доклад, написанный 2 мая 1986 г. на имя госсекретаря Джорджа Шульца, был рассекречен в 2011 году. По данным источника, американские спецслужбы засомневались в истинности официально объявленного числа жертв – тогда было сказано, что погибли 2 человека.

Основываясь на фотографиях разрушений на четвертом энергоблоке ЧАЭС, разведка США пришла к выводу, что погибло гораздо больше людей. Вторая часть доклада, в которой рассматриваются детали ликвидации последствий инцидента, выйдет в свет позже.

Трагедия на Чернобыльской АЭС произошла 26 апреля 1986 года – на станции произошел взрыв ядерного реактора четвертого энергоблока. От острой лучевой болезни пострадали олее сотни человек, 28 из которых скончались через несколько месяцев после аварии. В Белоруссии радиационному загрязнению подверглось около 46,5 тыс. кв. километров – почти четверть территории республики, на Украине – 50 тыс. кв. километров.

Валентина МАЙОРОВА
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