Украина нашла замену транзиту газа из России
На Украине готовы к прекращению транзита газа из России в Европу. Об этом заявил глава "Оператора газотранспортной системы Украины" Сергей Макогон.
"К нулевому транзиту мы готовы", – подтвердил он в интервью Liga.net.
По его словам, газотранспортная система (ГТС) и дальше будет служить во благо европейцев, но российский газ в трубе заменит сжиженный американский. "Мы запустили транзит через Украину между европейскими странами и рассматриваем возможность поставок американского LNG через Польшу и дальше в страны Восточной Европы", – поделился новостями Макогон.
Впрочем, он признал, что пока этот проект вводит Киев только в расходы: Украина уже вложила в переделку ГТС $35 млн, но дело застопорилось из-за поляков. Они должны построить участок газопровода, чтобы подавать газ Незалежной, но пока не торопятся с прокладкой трубы и возведением прочей инфраструктуры, необходимой для реализации грандиозных украинских планов.
Тем не менее торопиться Киеву некуда: пока у России не готов "Северный поток – 2", транзит через Незалежную никуда не денется. Трубопровод же не будет запущен ранее 2021 г., уверен Макогон. Он подчеркнул, что Украина по-прежнему делает все, чтобы помешать реализации российского проекта, и рассчитывает в этом вопросе на помощь США и ЕС.
Вашингтон, действительно, активно препятствует строительству "Северного потока – 2", поскольку дополнительные объемы российского газа мешают поставлять на европейский рынок СПГ США, пишет РИА ФАН. Из-за этого в Штатах признали "Северный поток – 2" угрозой американской нацбезопасности и ввели санкции против участников строительства. В итоге стройку покинул швейцарский трубоукладчик, и новый до сих пор не приступил к работе.
Ранее предполагалось, что трубопровод по дну Балтийского моря из России в Германию проложат к концу 2019 г., напоминает телеканал "360".
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