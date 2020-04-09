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Украина продолжит бороться против "Северного потока - 2"

Украина продолжит бороться против "Северного потока - 2"
Фото: J.Koehler - Tel. 01715320598, vi/www.imago-images.de/www.globallookpress.com
Киев разработал хитрый план срыва строительства и собирается привлечь к нему США и Европу

На Украине всячески будут срывать строительство "Северного потока – 2", чтобы сохранить объемы транзита газа на прежнем уровне. Киев рассчитывает, что в этой борьбе на помощь ему придут Вашингтон и Европа. 

О том, что в Незалежной ищут способы закрыть возведение нового трубопровода, рассказал глава компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон. Он признался, что с запуском "Северного потока – 2" в 2021 г. привычные объемы транзита уйдут, и Украина останется без транзита. 

"Но мы не прекращаем бороться против проекта СП – 2 и рассчитываем на поддержку и американских и европейских партнеров, так как СП-2 несет риски не только для Украины, но и для всей Европы, повышая ее зависимость от поставок газа из РФ", - цитирует его "Лига.net". 

Ранее сообщалось, что Украина нашла замену транзиту газа из России. Она планирует закупаться голубым топливом из-за рубежа. 

Рина КРАСНОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Антибандерлог
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У них бороться-навязчивая идея,как не против собственного народа,так с Северным потоком. И ведь не надоедает же!
Дурдом ин Вашингтон
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хохлопидарскаясрань.Надеюсь, короновирус выкосит вас.
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