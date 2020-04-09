Киев разработал хитрый план срыва строительства и собирается привлечь к нему США и Европу

На Украине всячески будут срывать строительство "Северного потока – 2", чтобы сохранить объемы транзита газа на прежнем уровне. Киев рассчитывает, что в этой борьбе на помощь ему придут Вашингтон и Европа.

О том, что в Незалежной ищут способы закрыть возведение нового трубопровода, рассказал глава компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон. Он признался, что с запуском "Северного потока – 2" в 2021 г. привычные объемы транзита уйдут, и Украина останется без транзита.

"Но мы не прекращаем бороться против проекта СП – 2 и рассчитываем на поддержку и американских и европейских партнеров, так как СП-2 несет риски не только для Украины, но и для всей Европы, повышая ее зависимость от поставок газа из РФ", - цитирует его "Лига.net".

Ранее сообщалось, что Украина нашла замену транзиту газа из России. Она планирует закупаться голубым топливом из-за рубежа.