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К "Северному потоку - 2" приближается вероятный трубоукладчик

К "Северному потоку - 2" приближается вероятный трубоукладчик
Фото: Bernd Wustneck/dpa/www.globallookpress.com
Судно обогнуло Африку и движется на север

Принадлежащий "Газпрому" трубоукладчик "Академик Черский" прошел у берега Анголы и взял курс на север в сторону Испании. Об этом можно судить по данным онлайн-портала Myshiptracking.

"Академик Черский" покинул порт Находки на Дальнем Востоке в феврале 2020 года. Ожидалось, что он направится в Балтийское море, так как является единственным российским судном, способным закончить прокладку труб газопровода по морскому дну. Однако маршрут его следования несколько раз кардинально менялся – "Академик Черский" побывал и у берегов Сингапура, и на севере Африки около Египта, и рядом с южноафриканской Анголой. Сейчас впервые за долгое время он движется по направлению к цели – на север Атлантики.

Ранее стало известно, что к строительству газопровода в Балтийском море привлекли нидерландское судно.

"Северный поток – 2" планировалось закончить к концу 2019 г., но из-за санкций США от строительства отказался швейцарский подрядчик Allseas. Теперь срок запуска газопровода в эксплуатацию перенесен.

Николай ВИКТОРОВ

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