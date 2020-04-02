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К строительству "Северного потока - 2" привлекли судно Нидерландов

К строительству "Северного потока - 2" привлекли судно Нидерландов
Фото: Stefan Sauer/dpa/www.globallookpress.com
Российский трубоукладчик "Академик Черский" так и не прибыл в Балтийское море

Нидерландское судно Flintstone выполнит подводные работы по проекту "Северный поток – 2". Об этом сообщает "Взгляд" со ссылкой на распоряжение правительства РФ.

Отмечается, что до 31 декабря 2020 г. Flintstone будет доставлять щебень  для засыпки траншеи трубопровода на дне Балтийского моря.

Прокладка "Северного потока – 2" прекратилась в январе 2020 г., когда из-за опасений попасть под санкции США работы в Балтийском море прекратил швейцарский подрядчик. Единственное российское судно, способное закончить проект, – принадлежащий "Газпрому" "Академик Черский" – в феврале вышел из дальневосточного порта, но несколько раз менял маршрут и в Балтийское море так еще и не добрался.

"Северный поток – 2" – газопровод, строящийся параллельно уже действующему "Северному потоку". Две новые нити позволят поставлять в Германию и далее в страны Европы дополнительно до 55 млрд кубометров природного газа в год. Запуск в эксплуатацию был запланирован на начало 2020 г., но теперь власти РФ называют новые сроки.

Николай ВИКТОРОВ

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ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Dietrich Ritter
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Вы ж такие "вЯликиИ" и "впЯрЯдЕ планеты всей"?! Что вам "загнивающий Запад" с его такими "нестрашными и даже полезными" санкциями?! Да, свинорылые лапотники? Даже собственные рессурсы и то без Запада извлечь не можете! Позорище!
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