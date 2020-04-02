К строительству "Северного потока - 2" привлекли судно Нидерландов
Нидерландское судно Flintstone выполнит подводные работы по проекту "Северный поток – 2". Об этом сообщает "Взгляд" со ссылкой на распоряжение правительства РФ.
Отмечается, что до 31 декабря 2020 г. Flintstone будет доставлять щебень для засыпки траншеи трубопровода на дне Балтийского моря.
Прокладка "Северного потока – 2" прекратилась в январе 2020 г., когда из-за опасений попасть под санкции США работы в Балтийском море прекратил швейцарский подрядчик. Единственное российское судно, способное закончить проект, – принадлежащий "Газпрому" "Академик Черский" – в феврале вышел из дальневосточного порта, но несколько раз менял маршрут и в Балтийское море так еще и не добрался.
"Северный поток – 2" – газопровод, строящийся параллельно уже действующему "Северному потоку". Две новые нити позволят поставлять в Германию и далее в страны Европы дополнительно до 55 млрд кубометров природного газа в год. Запуск в эксплуатацию был запланирован на начало 2020 г., но теперь власти РФ называют новые сроки.
Гороскоп на 2 апреля: пять знаков ждет успех
Точный и правдивый астрологический прогноз на 2 апреля 2020 года
СМИ: Карантин затянется еще на неделю
Режим самоизоляции будет действовать минимум до 12 апреля
Выбор редакции
Новости партнеров
Самое читаемое
Фоторепортаж
Коронавирус в мире
- В Италии отмечены странные случаи смертей от коронавируса
- Переболевшие коронавирусом заразны: неизвестные факты о COVID-19
- Пандемия отступит: разгул коронавируса может закончиться в апреле
- Известный музыкант заразился коронавирусом
Здоровье
- Одна ягода поможет от гипертонии: рецепт лечебной настойки
- Квашеная капуста и рыбий жир: какие продукты укрепляют иммунитет
- Мужской чай спасет от импотенции без лекарств
Выбор читателей
- Опасные симптомы: как отличить коронавирус от гриппа и простуды
- Певица намекнула на уход из "ВИА Гры" после слухов о романе с Меладзе
- Приметы на Пасху: как привлечь деньги и избавиться от болезней
- Доллар по сто рублей: озвучены два сценария для экономики России
- Какие продукты защитят иммунитет от коронавируса
- "Что-то вываливается в районе кустов": Волочкова в трусах-шнурочках засветила своего лебеденка
- "Пассажирский": готовим популярный в СССР салат
- Очень вкусно и сытно: салат "Богатый купец" накормит всех на Новый год
- Коронавирус в России: главное
- "Россия смеется": слова Заворотнюк распалили народ
- Заворотнюк нашлась в глухом лесу
- "Тропиканка": Каменских прошлась по пляжу в крошечных трусах
- Рак и алкоголизм: как страдали звезды "Убойной силы"
- "Пошла вон": захотевшую российских денег Ротару погнали из страны
- Собчак решила "воскресить" Началову
- Диета долгожителя: что есть после 50 лет
- Горбачев предупредил об угрозе третьей мировой
- Вирусный занавес: какие страны закрыли границы из-за COVID-19
- "Противно смотреть": полуголая Лорак развалилась на цветах
- Стоп, коронавирус: как сделать антисептик в домашних условиях
Выбор читателей
- Анастасия Волочкова Балерина
- Алла Пугачева Певица, киноактриса
- Евгений Петросян артист эстрады, писатель-юморист и телеведущий
- Армен Джигарханян Актер, создатель и руководитель театра
- Ольга Бузова Телеведущая
- Максим Галкин Артист, телеведущий
- Олег Табаков актер и режиссер
- Эвелина Бледанс Актриса, телеведущая, певица
- Петр Порошенко Президент Украины, бизнесмен
- Филипп Киркоров Певец, композитор
- Мария Захарова Дипломат
- Елена Степаненко артистка эстрады, актриса, юмористка, телеведущая, пародистка, певица
- Ксения Собчак Телеведущая, журналист
- Лайма Вайкуле (Вайкулис) советская и латвийская эстрадная певица, актриса
- Андрей Малахов Журналист, телеведущий
- Владимир Зеленский Шоумен, политик