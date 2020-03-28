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Трубоукладчик для "Северного потока – 2" направился в Атлантику

Трубоукладчик для "Северного потока – 2" направился в Атлантику
Фото: J.Koehler - Tel. 01715320598, vi/ www.imago-images.de/www.globallookpress.com
Изменившее маршрут судно огибает африканский континент

Российский трубоукладчик "Академик Черский", предназначеный для завершения газопровода "Северный поток – 2", продолжает двигаться на запад. Об этом свидетельствуют данные портала Myshiptracking.

Судно, которое ранее изменило свой маршрут, обогнуло самую южную точку Африки и перешло из вод Индийского океана в Атлантику, следует из данных сайта. Ожидается, что 5 апреля "Академик Черский" придет в Конго.

Принадлежащее "Газпрому" судно считается единственным российским трубоукладчиком, способным достроить газопровод "Северный поток – 2" в Балтийском море.

"Академик Черский" вышел из дальневосточного порта Находка 10 февраля и спустя 12 дней должен был прийти в Сингапур. Однако позже судно отклонилось от маршрута и впоследствии меняло его еще несколько раз. По мнению экспертов, такую тактику "Газпром" выбрал с целью обхода санкций.

24 марта российский трубоукладчик направился в ЮАР.

Карина СИРАЗОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Антиxy#лoпутин
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а зачем трубоукладчик. Надо по пройтись на параход и собрать всех бурлаков. Может они то вытащат эту чертовую трубу. Как то жалко утопить в Балтике 10 ..ярдов $
Эд
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Газпром
25,2% акций Газпрома де-факто контролируются The Bank Of New York Mellon. Американская сторона обладает блокирующим пакетом акций «национального достояния» и потенциально может накладывать вето на решения Совета директоров Газпром. Ещё 24,57% владеют некие частные лица, физические и юридические.
Так чего американцы препятствуют строительству потока для своего газа ? Или ещё не время ?
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