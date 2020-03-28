Изменившее маршрут судно огибает африканский континент

Российский трубоукладчик "Академик Черский", предназначеный для завершения газопровода "Северный поток – 2", продолжает двигаться на запад. Об этом свидетельствуют данные портала Myshiptracking.

Судно, которое ранее изменило свой маршрут, обогнуло самую южную точку Африки и перешло из вод Индийского океана в Атлантику, следует из данных сайта. Ожидается, что 5 апреля "Академик Черский" придет в Конго.

Принадлежащее "Газпрому" судно считается единственным российским трубоукладчиком, способным достроить газопровод "Северный поток – 2" в Балтийском море.

"Академик Черский" вышел из дальневосточного порта Находка 10 февраля и спустя 12 дней должен был прийти в Сингапур. Однако позже судно отклонилось от маршрута и впоследствии меняло его еще несколько раз. По мнению экспертов, такую тактику "Газпром" выбрал с целью обхода санкций.

24 марта российский трубоукладчик направился в ЮАР.