Трубоукладчику уже второй раз сменили маршрут

Единственное российское судно, способное продолжить строительство "Северного потока – 2" в Балтийском море, отклонилось от курса. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса по отслеживанию судов Vesselfinder.

По последней информации, трубоукладчик "Академик Черский" направлялся в египетский порт Суэц. Но во вторник, 17 марта, стало понятно, что этот пункт назначения судно миновало, не заходя туда. Теперь оно движется в порт Мапуту на юге Мозамбика, уже находится в Индийском океане, недалеко от Мозамбикского пролива, и должно прибыть в порт 23 марта, пишет РИА "Новости".

Трубоукладчик "Академик Черский" принадлежит "Газпрому". Когда от обязательств по строительству "Северного потока – 2" отказался владелец швейцарского судна Allseas, многие предположили, что оставшийся участок по дну моря Россия закончит собственными силами.

Но в начале февраля 2020 г. "Академик Черский" вышел из дальневосточного порта Находка и взял курс на Сингапур. Спустя несколько дней маршрут был переориентирован на Шри-Ланку, потом на Средиземное море.

С чем связано такое плутание трубоукладчика по морям и океанам, не известно. Тем временем строительство "Северного потока – 2" идет по плану, но трубы на глубине никто не укладывает.

Ранее говорилось, что газопровод будет запущен в конце 2020 года.

