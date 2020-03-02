Политика

Рецепты

Гороскопы

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Со стройки "Северного потока - 2" сбегают камнеукладчики

Со стройки "Северного потока - 2" сбегают камнеукладчики
Фото: Stefan Sauer/dpa/www.globallookpress.com
Газопровод продолжают инспектировать два спецсудна

В конце прошлой недели Балтийское море, где уже уложена ветка "Северного потока – 2", покинули два камнеукладчика. Об этом сообщает издание EADaily со ссылкой на портал Marinetraffic.

Отмечается, что первым с места работ ушло судно Stornes, которое принадлежит нидерландской компании Van Oord. Камнеукладчик был задействован на проекте с 21 февраля. В настоящий момент Stornes следует в сторону британского Бродика в Северном море.

Потом "СП – 2" покинул камнеукладчик Nordnes, укреплявший щебнем трубу в финских водах. Судно ушло в нидерландский Влиссинген.

Сейчас на газопроводе продолжает трудиться камнеукладчик Rockpiper. Данное судно находится в управлении нидерландской Boskalis, однако принадлежит кипрской оффшорной компании BW Marine Cyprus, пишет издание.

Все вышеозначенные суда задействованы на работах по засыпке и укреплению труб, уже уложенных на маршруте "Северного потока – 2", таким образом, обеспечивая безопасность акватории Балтики.

Также известно, что газопровод инспектируют два иностранных судна – Deep Helder и Stril Explorer. Первое находится в шведских водах, а второе следует по финской экономической зоне в сторону России.

Напомним, что все СМИ следят также за передвижением трубоукладчика "Академик Черский", пожалуй, единственного судна, которое может работать в обход американских санкций на проекте. На днях корабль сменил пункт назначения и направился в порт Коломбо.

По последней информации, на сегодня уложено свыше 2 тыс. 300 км "Северного потока – 2" (из почти 2 тыс. 460 км), что составляет 93%.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...

Почерневшая Каменских в прозрачном лифе засветила белые подмышки

Исполнительница хита "Elefante" показала роскошную фигуру

Необычный квас улучшит потенцию после 50 лет

Народное средство избавит и от простатита

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей