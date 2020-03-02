Со стройки "Северного потока - 2" сбегают камнеукладчики
В конце прошлой недели Балтийское море, где уже уложена ветка "Северного потока – 2", покинули два камнеукладчика. Об этом сообщает издание EADaily со ссылкой на портал Marinetraffic.
Отмечается, что первым с места работ ушло судно Stornes, которое принадлежит нидерландской компании Van Oord. Камнеукладчик был задействован на проекте с 21 февраля. В настоящий момент Stornes следует в сторону британского Бродика в Северном море.
Потом "СП – 2" покинул камнеукладчик Nordnes, укреплявший щебнем трубу в финских водах. Судно ушло в нидерландский Влиссинген.
Сейчас на газопроводе продолжает трудиться камнеукладчик Rockpiper. Данное судно находится в управлении нидерландской Boskalis, однако принадлежит кипрской оффшорной компании BW Marine Cyprus, пишет издание.
Все вышеозначенные суда задействованы на работах по засыпке и укреплению труб, уже уложенных на маршруте "Северного потока – 2", таким образом, обеспечивая безопасность акватории Балтики.
Также известно, что газопровод инспектируют два иностранных судна – Deep Helder и Stril Explorer. Первое находится в шведских водах, а второе следует по финской экономической зоне в сторону России.
Напомним, что все СМИ следят также за передвижением трубоукладчика "Академик Черский", пожалуй, единственного судна, которое может работать в обход американских санкций на проекте. На днях корабль сменил пункт назначения и направился в порт Коломбо.
По последней информации, на сегодня уложено свыше 2 тыс. 300 км "Северного потока – 2" (из почти 2 тыс. 460 км), что составляет 93%.
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