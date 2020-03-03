Возможный спаситель проекта в очередной раз сменил маршрут

Судно-трубоукладчик "Академик Черский" движется в сторону египетского порта Суэц. Об этом свидетельствуют данные порталов отслеживания положения кораблей Marine Traffic и Vesselfinder.

Напомним, трубоукладчик, принадлежащий "Газпрому", которому большинство экспертов отдают пальму первенства в деле продолжения строительства замороженного проекта "Северный поток – 2", вышел из Находки в начале февраля и якобы направлялся в Сингапур, куда должен был прибыть 22 февраля.

Однако, не добравшись до пункта назначения, 24-го числа "Академик Черский" поменял маршрут и отправился в сторону Коломбо (Шри-Ланка). Но и оттуда он увильнул.

Как сообщает РИА "Новости", судно может подойти к новому пункту назначения примерно 25 марта. Возможно, трубоукладчик намерен пройти через Суэцкий канал в Средиземное море. Ну, а дальше изучаем географическую карту. Ранее "Утро.ру" отмечало, что "Академик Черский" решил совершить морскую одиссею, опять же, вероятно, к недостроенному газопроводу на Балтике, через полмира.

Впрочем, еще в прошлом декабре сам глава Минэнерго РФ Александр Новак говорил, что одним из вариантов продолжения укладки труб после того, как с проекта из-за санкций США сбежало швейцарское судно Allseas, является именно привлечение "Академика Черского". Для этого потребуется какое-то время на дополнительную подготовку "россиянина".

