"Нафтогаз" готовит с США новый план по срыву "Северного потока – 2"
Незалежная не теряет надежды похоронить "Северный поток – 2" и ищет поддержки у американцев. Так, глава "Нафтогаза" Андрей Коболев заявил, что обсуждал с представителями власти США меры, которые позволят сорвать запуск проекта.
"Игра пока не закончена", – сказал он.
А также добавил, что РФ попытается сделать все, чтобы завершить строительство, и создаст все технические возможности для этого. Глава "Нафтогаза" отметил, что россияне "не так хороши в создании современных судов". Однако, по словам Коболева, существует возможность помешать планам России.
"Мы в настоящий момент обсуждаем, в том числе здесь, в федеральном округе Колумбия, как обеспечить, чтобы этот проект был мертв", – цитирует Коболева ТАСС.
Глава компании подчеркнул, что одним из шагов по уничтожению "Северного потока – 2" станут санкции. Он надеется, что Вашингтон не остановится на тех мерах, которые ввели в конце 2019 года.
В декабре прошлого года, как напоминает издание "Царьград", президент США Дональд Трамп подписал закон об оборонном бюджете страны, в который вошли ограничительные меры против "Северного потока – 2". В результате швейцарская компания Allseas отозвала свои суда из Балтийского моря, которые занимались строительством газопровода, пишет РИА ФАН.
На данный момент проект завершен на 93%. Единственное российское судно, способное закончить укладку труб "Академик Черский", заметает следы в море.
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