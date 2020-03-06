На российскую трубу снова ополчились экологи

Газопровод "Северный поток – 2" оказался под новым дамокловым мечом. Немецкое общество защиты окружающей среды призывает отменить проект, поскольку он якобы представляет экологическую опасность. Об этом пишет издание WirtschaftsWoche.

Защитники природы ссылаются на новые научные исследования, согласно которым добыча природного газа более вредна для окружающей среды, чем предполагалось ранее, из-за выброса метана при добыче и дальнейшей переработки природного топлива, говорится в статье.

Экологи считают, что свежее юридическое заключение является причиной пересмотра уже проведенной оценки воздействия "СП – 2" на окружающую среду и прекращения строительства трубопровода. Исследование было заказано Институтом экономики и права Технического университета Берлина совместно с берлинским юристом-экологом Корнелией Цим.

Защитница природы пришла к выводу, что, "согласно последним данным, есть признаки того, что выбросы метана при добыче газа в Европе и России на самом деле выше, чем считалось до сих пор либо чем было указано исполнителями проекта". Значит, уверена фрау Цим, сейчас вероятные выбросы метана в ходе эксплуатации "Северного потока – 2" и присоединенного к нему газопровода EUGAL необходимо оценивать иначе, чем это было сделано ранее в рамках проверки экологичности проекта. Документ имеется в распоряжении издания.

Немецкое общество защиты экологии на этом фоне собралось идти в суд против оператора проекта Nord Stream 2 AG. Глава организации Саша Мюллер-Креннер хочет узнать, как в действительности природный газ влияет на климат, а также в каких экологических условиях добывается и перерабатывается голубое топливо в России.

Между тем, в Nord Stream 2 AG не видят причин пересматривать проект, "который был одобрен компетентными органами из пяти стран на основе комплексных оценок воздействия на окружающую среду".

"Строительство велось и ведется в строгом соответствии с действующими национальными, международными и европейскими правовыми нормами", – заявил представитель компании.

Вероятно, таким образом, немецкие экологи должны бороться за остановку действующего "Северного потока", а также против всех газопроводов, идущих из России и, например, Азербайджана в страны ЕС, в том числе советской трубы Уренгой-Помары-Ужгород. Украина будет "рада".

