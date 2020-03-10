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Раскрыты подробности запуска "Северного потока - 2"

Раскрыты подробности запуска "Северного потока - 2"
Фото: Stefan Sauer/dpa/www.globallookpress.com
Задержка строительства не повлияла на планы европейских партнеров

Газопровод "Северный поток – 2" будет запущен, несмотря на некоторые проблемы со строительством. В этом уверены в немецкой компании Uniper, которая является одним из пяти европейских соинвесторов проекта.

В ее годовом отчете указано, что в настоящее время прокладка труб газопровода по дну Балтийского моря приостановлена. При этом все остальные работы идут, как было запланировано, передает ТАСС.

Что касается планов самой немецкой компании, то там рассчитывают на поставки 55 млрд кубометров газа в год по "Северному потоку – 2". Это позволит обеспечить топливом Германию и Европу. Более того, в Uniper считают, что только мощностей нового трубопровода для растущих потребностей европейской экономики не хватит. Поэтому компания вкладывает средства в строительство СПГ-терминала в порту Вильгельмсхафен.

Ранее в России сообщили, что планируют ввести "Северный поток – 2" в эксплуатацию в конце 2020 г. – начале 2021 г., пишет RT.

Срок строительства газопровода был сорван из-за санкций США.

Николай ВИКТОРОВ

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