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В Кремле раскрыли план США по Украине

В Кремле раскрыли план США по Украине
Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Забота Белого дома о Незалежной оказалась мнимой

США подчинили Украину, управляют ею, но помогать ей финансово в критический момент не хотят, предпочитают, чтобы содержали ее другие. Поэтому Вашингтону было так важно продление транзитного договора между Москвой и Киевом. В России, естественно, этот замысел не остался секретом, подтвердил президент РФ Владимир Путин.

"Они (США – прим. ред.) Украину обхаживают, взяли ее под внешнее управление, но хотят, чтобы Украина существовала в том числе и за наши деньги. Сами не хотят им деньги давать", – пояснил российский лидер в интервью ТАСС.

Важен и другой момент: США не отменили санкции против "Северного потока – 2" и после того, как транзит газа через Украину был согласован. Потому что Вашингтон, в первую очередь, преследует собственные интересы, а ему нужен рынок сбыта своего газа в Европе. Газ этот дороже российского трубопроводного на 25 – 30%, и если Германия и другие страны ЕС будут вынуждены покупать его, их продукция перестанет быть конкурентоспособной на мировой рынке. Этого США и добиваются, уверен глава Кремля.

Газопровод "Северный поток – 2", предназначенный для подачи 55 млрд кубометров газа в год из РФ в ФРГ, планировалось запустить в эксплуатацию в конце 2019 г., но из-за санкций США работы по укладке труб по дну Балтийского моря пришлось приостановить на неопределенный срок.

Николай ВИКТОРОВ

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