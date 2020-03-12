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Инвесторы дали денег на "Северный поток - 2"

Инвесторы дали денег на "Северный поток - 2"
Фото: Stefan Sauer/ZB/www.globallookpress.com
Обвал на мировом фондовом рынке не помешает строительству газопровода

Проект "Северный поток – 2" профинансирован практически полностью, поэтому негативные тенденции на мировом рынке ценных бумаг не отразятся на строительстве газопровода. Об этом заявила пресс-служба компании-оператора проекта Nord Stream 2 AG.

"Примерно 98% от необходимых финансовых средств уже были предоставлены акционером и финансовыми инвесторами проекта", – сообщил оператор на запрос РИА ФАН.

Газопровод "Северный поток – 2" строится на деньги "Газпрома" – он вносит 50%, и пяти европейских энергетических компаний  французской Engie, австрийской OMV, британо-нидерландской Shell и германских Wintershall и Uniper.  Планировалось, что газ по двум новым нитям пойдет уже в конце 2019 г., но из-за санкций США от своих обязательств по трубоукладке отказалась швейцарская компания Allseas. Кто будет теперь заканчивать проект, пока не известно. Уложить по дну Балтийского моря осталось примерно 160 км труб. Остальные работы ведутся в соответствии с планом.

Николай ВИКТОРОВ

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