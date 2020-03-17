Разгаданы хитрые маневры трубоукладчика для "Северного потока - 2"
Принадлежащее "Газпрому" судно-трубоукладчик, которое, как предполагается, идет к месту строительства "Северного потока – 2", так часто меняет курс, возможно, чтобы избежать рестрикций США или ради модернизации под трубы формата нового балтийского газопровода.
Так прокомментировал ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков сегодняшнюю информацию о том, что "Академик Черский" вместо захода в египетский Суэц направился в сторону Мозамбика. В настоящий момент судно находится у северной части острова Мадагаскар.
Эксперт отметил, что трубоукладчик все одно менял бы курс по мере приближения к западным берегам.
"Предполагалось, что он будет идти через Суэц в Средиземное море, обогнет Британию и придет через Данию в Балтийское море. Я думаю, что в Мозамбик "Академик Черский" не пойдет", – сказал ФАН Юшков.
По его мнению, российское судно в одном из портов должно пройти техническую модернизацию, если уже не сделало это в Находке, откуда и отправилось в странный свой поход в феврале нынешнего года. Возможно, считает эксперт, она состоится в Ленинградской области.
"Смысл модернизации в том, что до этого корабль работал на шельфе Сахалина в Киренском месторождении, где укладывал трубопроводы, которые были меньше по диаметру, чем на "Северном потоке – 2". Соответственно, модернизация определит, пойдет ли он сразу на точку и будет достраивать "Северный поток – 2" или будет заходить в какой-то из портов", – пояснил он.
Кроме того, напомнил Юшков, отечественный газовый монополист вообще держит в секрете данные, куда именно "Черский" следует и когда в точку назначения должно прибыть. Вероятно, это связано с нависшими американскими санкциями над всеми участниками строительства "СП – 2".
Добавим, трубоукладчик, который направлялся из Находки в Сингапур, увильнул с маршрута в Коломбо, однако туда не добрался. В начале марта он развернулся в сторону порта Суэц, куда должно было подойти 25 числа текущего месяца.
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