Болтание в иностранных водах "Академика Черского" связали с американскими санкциями

Принадлежащее "Газпрому" судно-трубоукладчик, которое, как предполагается, идет к месту строительства "Северного потока – 2", так часто меняет курс, возможно, чтобы избежать рестрикций США или ради модернизации под трубы формата нового балтийского газопровода.

Так прокомментировал ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков сегодняшнюю информацию о том, что "Академик Черский" вместо захода в египетский Суэц направился в сторону Мозамбика. В настоящий момент судно находится у северной части острова Мадагаскар.

Эксперт отметил, что трубоукладчик все одно менял бы курс по мере приближения к западным берегам.

"Предполагалось, что он будет идти через Суэц в Средиземное море, обогнет Британию и придет через Данию в Балтийское море. Я думаю, что в Мозамбик "Академик Черский" не пойдет", – сказал ФАН Юшков.

По его мнению, российское судно в одном из портов должно пройти техническую модернизацию, если уже не сделало это в Находке, откуда и отправилось в странный свой поход в феврале нынешнего года. Возможно, считает эксперт, она состоится в Ленинградской области.

"Смысл модернизации в том, что до этого корабль работал на шельфе Сахалина в Киренском месторождении, где укладывал трубопроводы, которые были меньше по диаметру, чем на "Северном потоке – 2". Соответственно, модернизация определит, пойдет ли он сразу на точку и будет достраивать "Северный поток – 2" или будет заходить в какой-то из портов", – пояснил он.

Кроме того, напомнил Юшков, отечественный газовый монополист вообще держит в секрете данные, куда именно "Черский" следует и когда в точку назначения должно прибыть. Вероятно, это связано с нависшими американскими санкциями над всеми участниками строительства "СП – 2".

Добавим, трубоукладчик, который направлялся из Находки в Сингапур, увильнул с маршрута в Коломбо, однако туда не добрался. В начале марта он развернулся в сторону порта Суэц, куда должно было подойти 25 числа текущего месяца.

