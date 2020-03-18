Судьба запуска газопровода Берлину неизвестна

Немецкая Wintershall Dea, которая является одним из финансовых партнеров "Газпрома" по проекту "Северный поток – 2", на сегодняшний день перечислила на строительство трубы около 75% от обещанной суммы в €950 млн. Об этом сообщили в компании в среду, 18 марта.

"К настоящему моменту на финансирование газопровода "Северный поток - 2" мы направили примерно три четверти обещанной суммы в €950 млн", – цитирует ТАСС представителя компании.

Следовательно, германский инвестор оплатил примерно €712 млн на реализацию проекта.

Одновременно в Wintershall Dea отказались обсуждать вероятные сроки окончания укладки газопровода, замороженного в конце прошлого года из-за санкций США в отношении участников строительства "СП – 2".

"Это должны сделать коллеги из компании-оператора проекта Nord Stream 2 AG", – заявили в компании.

Накануне стало известно, что способное достроить судно-трубоукладчик "Академик Черский" в очередной раз после того, как оно в феврале вышло из Находки, поменяло маршрут следования. Некоторые специалисты полагают, что свои загадочные маневры корабль совершает, чтобы не дать повода Вашингтону ввести против него санкции. Также, возможно, оно ищет порт, где может провести модернизацию судна под необходимый диаметр труб для "СП – 2".

