Достроить "Северный поток - 2" поможет иранский опыт обхода санкций
Единственное российское судно "Академик Черский", которое может закончить прокладку газопровода "Северный поток – 2" по дну Балтийского моря, не зря плутает по морям и океанам. "Газпром" меняет маршрут трубоукладчика, потому что столкнулся со страховыми трудностями. Однако это не то препятствие, которое может реально помешать успешному окончанию проекта, считает эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович.
Срок подведения итогов конкурса по страхованию рисков при дооснащении трубоукладчика "Академик Черский" переносился уже четыре раза. Проблемы возникли из-за того, что большинство страховых фирм, которые работают в данной сфере, зарегистрированы в западных юрисдикциях, поэтому не могут участвовать в проекте из-за санкций США.
Но опыт Тегерана показывает, что эти санкции реально обойти: ведь, несмотря на все усилия Вашингтона, иранская нефть по-прежнему экспортируется. С "Академиком Черским" та же история – в конце концов найдется компания, которая застрахует трубоукладчик, и судно сможет закончить строительство, сказал Митрахович в интервью ИА BALTNEWS.
Тем более что времени предостаточно: президент РФ Владимир Путин ранее объявил, что "Северный поток – 2" будет запущен в первом квартале 2021 г., то есть на завершение проекта есть еще год, напомнил эксперт. Учитывая, насколько эта труба важна для России и ее европейских партнеров, сомневаться в успешном окончании строительства не приходится.
Ранее стало известно, что судно "Академик Черский" свернуло с маршрута и ушло в новом направлении.
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