А сами при этом нападают на Россию с голословными обвинениями

Москва уже в который раз слышит обвинения Вашингтона в том, что Россия разрабатывает "энергетическое оружие". Американцы будут использовать эти тезисы и в дальнейшем, чтобы подкрепить политику диктата в отношении стран-союзниц РФ. При этом Штаты, в свою очередь, активным образом стараются "подложить мину" под "Северный поток-2".

С таким громким заявлением выступил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. По его словам, Америка набросилась на РФ, которая просто старается стабилизировать экономическую ситуацию на энергетических рынках, совершенно без повода.

Чиновник уверен, что для борьбы с кризисом, который разразился во всем мире из-за пандемии коронавируса, следует, наоборот, объединить усилия, прийти к взаимопониманию. Рябков уверен. Что настоящее время не подходит для сведения "политических счетов", пишет Телеграм-канал "Карточный домик: Россия".

Обвал цен на нефть сильно подорвал и без того не самые теплые отношения между ведущими мировами державами, в частности, между РФ и США. Американская пресса сообщала, что Вашингтон планирует вмешаться в конфликт России и Саудовской Аравии и даже "наградить" нашу страну дополнительными санкциями из-за отсутсвия договоренноти между странами ОПЕК+. Позже Госдепартамент опроверг эту информацию, уточняет Телеграм-канал "Раньше всех. Ну почти".

Зато РФ удалось найти общий язык с Белоруссией относительно нефти. Страны наконец договорились о частоте и стоимости поставок.