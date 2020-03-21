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Белоруссия подчинила себе РФ

Белоруссия подчинила себе РФ
Фото: pixabay.com
Наша страна приняла условия игры соседей на нефтяной арене

Белоруссия сумела подчинить себе Россию, навязав свои условия по поставкам "черного золота". О том, что наша страна приняла правила игры соседа, Лукашенко сообщил на совещании с правительством 21 марта.

Как пояснил президент Белоруссии, на встрече с министрами будут подняты следующие вопросы: закупка сырья, транспортировка нефти и экспорт.

ТАСС напоминает, что Москва приостановила поставки "черного золота" 1 января. Нам не удалось договориться об условиях продажи с Минском на 2020 год. На встрече, которая состоялась 11 марта, премьер-министры стран Михаил Мишустин и Сергей Румас постарались прийти к соглашению по данному вопросу. Однако все прошло не слишком гладко. Румас заявил, что Белоруссия готова покупать не менее 2 танкеров нефти у других государств, если РФ не согласится на условия, предложенные страной-соседом.  

Отношения наших стран в последнее время сильно ухудшились, и не только из-за ситуации на нефтегазовом рынке. Белорусам сыграл на руку финансовый кризис, начавшейся в РФ из-за распространения коронавируса. Поставщики, которые продавали нашей стране, в основном, молочные продукты, подняли цены, из-за чего сильно осложнилась ситуация с объемом закупок и транспортировкой товаров. 

Полина ЛЕДОВСКИХ

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