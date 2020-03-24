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Способное достроить «Северный поток-2» судно ушло в Африку

Способное достроить «Северный поток-2» судно ушло в Африку
Фото: Stefan Sauer/dpa/www.globallookpress.com
Российский трубоукладчик изменил курс, который взял неделю назад

Судно "Академик Черский" отклонилось от прежнего маршрута и направилось в ЮАР. Соответствующая информация появилась на онлайн-сервисах по отслеживанию движения кораблей Marine Traffic и Myshiptracking. По этим данным, прибытие судна в Кейптаун ожидается 27 марта.

"Академик Черский" – единственный российский трубоукладчик, способный достроить газопровод "Северный поток-2" в Балтийском море. Он вышел из дальневосточного порта Находка, где был задействован в проекте "Газпрома", 10 февраля и направился в Сингапур. Но за прошедшие полтора месяца маршрут движения судна несколько раз кардинально менялся. Например, на прошлой неделе "Академик Черский" неожиданно развернулся и направился вместо Египта в Мозамбик. Как полагают эксперты, такое плутание связано с тем, что страховые компании не хотят связываться с проектом, за участие в котором их могут наказать США, поэтому "Газпром" вынужден тянуть время.

Ранее из-за угрозы санкций от своих обязательств по прокладке труб "Северного потока-2" отказалась швейцарская компания Allseas, пишет "Вечерняя Москва".

Планируется, что газопровод будет готов в первом квартале 2021 года. Иностранные партнеры профинансировали проект в полном объеме.

Николай ВИКТОРОВ

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