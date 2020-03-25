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"Северный поток - 2" запустят немецкие юристы

"Северный поток - 2" запустят немецкие юристы
Фото: Stefan Sauer/dpa/www.globallookpress.com
Борьба за российскую трубу переходит в новую фазу

Федеральное сетевое агентство Германии через несколько недель примет решение о том, будет ли газопровод "Северный поток – 2" освобожден от регулирования ЕС или нет. Предстоящий вердикт регулирующего органа в Бонне имеет фундаментальное значение для инвесторов. Они ссылаются на юридическое заключение, которое поддерживает их просьбу об освобождении. Об этом пишет Handelsblatt.

По сути, вопрос заключается в том, применимы ли принципы сетевого регулирования, которые ранее применялись лишь к трубопроводам, у которых есть начальная и конечная точка входа в пределах Евросоюза, также и к "СП – 2", который будет доставлять газ из России через Балтийское море в Германию.

Если принципы европейского сетевого регулирования распространяются на российскую трубу, ее операторы на немецкой территории Балтийского моря должны будут предоставить третьим сторонам доступ к газопроводу, а сборы за его использование будут контролироваться регулирующим органом.

Nord Stream 2 AG, которая полностью принадлежит "Газпрому", несколько недель назад подала заявку в Федеральное сетевое агентство на освобождение от регулирования ЕС. В принципе, директива Брюсселя о внутреннем рынке газа предусматривает такое освобождение, однако эта возможность открывается только для трубопроводов, построенных до 23 мая 2019 года, отмечается в статье.

Между тем компания считает, что ее права нарушены, поскольку нормы регулирования Евросоюза сочинили тогда, когда основные инвестиционные решения уже были приняты и значительные участки "СП – 2" уже была уложены.

Новые аргументы у Nord Stream 2 AG появились после юридического заключения преподавателей университета Тюбингена Мартина Неттесхайма и Штефана Томаса. В своем отчете два юриста пришли к выводу, что нет "логичного обоснования того, какой смысл для функционирования внутреннего рынка в рамках Европейского союза имеет регулирование трубопроводов, идущих из третьих стран в ЕС".

По мнению Томаса, новое регулирование "неожиданно и внезапно" затронуло и непосредственно газовую инфраструктуру, строительство которой далеко продвинулось вперед. Но если бы инвесторы при планировании трубопровода и подаче заявки на его реализацию знали о новом регулировании, они бы делали совсем иные расчеты, считает немецкий юрист.

В экспертизе особое внимание уделяется понятию завершения строительства. По словам Томаса, толковать термин исключительно в строительно-техническом смысле неправильно т.к. нужно "учитывать, что Nord Stream AG уже вложил миллиарды долларов инвестиций в предыдущей правовой ситуации", т.е. до того, как вступила в силу новая директива о рынке природного газа.

Кроме того, необходимо иметь в виду, что "строительные работы на немецкой территории, на которые распространяются новые нормы, уже практически завершены". Термин "завершение строительства" нужно рассматривать "в экономически функциональном смысле", уверен специалист. Узкая трактовка понятия приведет к неравноправию в сопоставимых случаях, резюмируют юристы.

Они убеждены, что уже действующий "Северный поток" и его не достроенный брат-близнец сопоставимы по существенным признакам, а именно – в них вложены инвестиции и их нельзя отменить.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Тришка
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США не дадут. Это же война но другими средствами. И всё. Это наши полудурки в капов поверили как в справедливость мира и нам просшашели все мозги. Лучше СССР ничего на Земле не придумали.
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