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Вскрылся тайный замысел поляков по "Северному потоку- 2"

Вскрылся тайный замысел поляков по "Северному потоку- 2"
Фото: Stefan Sauer/ZB/www.globallookpress.com
Варшава хочет добраться к корпоративным материалам компании-оператора проекта

Польская корпорация PGNiG и ее дочерняя структура в Германии придумали план присоединяться к процедуре по выводу "Северного потока – 2" из-под действия Третьего энергопакета ЕС исключительно из соображений протянуть свои руки к документам Nord Stream 2. Такое мнение высказал ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков.

Он полагает, что цель Варшавы – это ставить палки в колеса обоим газопроводам, действующему "СП" и строящемуся "СП – 2", а совсем не развитие никакой конкуренции на рынке топлива в Европе.

Именно поэтому местный антимонопольный орган затеял судебную тяжбу с французской компанией Engie, которая кредитовала новую российскую трубу. Эксперт напомнил, что ранее Варшава запретила покупать доли в "Северном потоке – 2", поскольку там уверены, что это окажет негативное влияние на конкуренцию на рынке газа в стране.

Однако французы нарушили данный запрет, приняли участие в проекте за что и были оштрафованы. Но не сдались и подали апелляцию.

"Теперь, чтобы не ударить в грязь лицом, поляки пытаются найти хоть какое-то доказательство для своего штрафа. И пытаются влезть в корпоративные материалы оператора "Северного потока – 2"", – сказал в интервью порталу Baltnews Юшков.

По мнению эксперта, в документации варшавские деятели хотят найти какое-то обоснование, в ином случае суд сможет доказать, что Польша злоупотребляют своим положением и антимонопольная служба без оснований выписывает штрафы.

О том, что польская компания PGNiG допущена к спору вокруг "Северного потока– 2" стало известно в начале текущей недели.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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