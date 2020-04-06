Попадание нового штамма в зону отчуждения обернется непредсказуемыми последствиями

Бушующий сейчас в районе Чернобыльской АЭС пожар не сможет повлиять на COVID-19, однако в ближайшем будущем есть вероятность его мутации через местных животных, и как это скажется на людях еще неизвестно. Об этом заявил главред экологического бюллетеня "Дом природы" Андрей Фролов, один из ликвидаторов аварии 1986 года.

Свой осторожный прогноз эксперт сделал на фоне пожара, который украинские огнеборцы пытаются затушить больше суток. Накануне сообщалось, что радиационный фон в зоне отчуждения из-за возгорания вырос в 16,5 раза. При этом власти Незалежной еще раньше закрыли регион, который облюбовали разные туристы, на карантин по причине распространения эпидемии коронавируса.

Фролов полагает, что уровень зафиксированной радиации не окажет сейчас влияния на COVID-19. Однако предупредил, что уже через полтора года данный штамм вируса войдет в состояние гомеостаза и вот тогда уже могут начаться проблемы. Он добавил, что есть риск, что его подхватят обитающие в зоне животные, которые облучены радиацией. А таких там немало.

"И чем обернется для человечества этот мутировавший в Чернобыльской зоне штамм, мы даже предположить не можем", – цитирует "МК" Фролова.

Позже в понедельник, 6 апреля, Киев сообщил, что пожарные смогли побороть огонь, вспыхнувший днем накануне в зоне отчуждения у села Раговка Котовского лесничества. Но это всего лишь один из очагов. На данный момент, пожар охватил площадь около 20 га возле четыре населенных пунктов, расположенных вокруг ЧАЭС, пишет ТАСС. Огонь тушат 104 человека и 26 единиц техники.

Украинские власти успокаивают, что радиационный фон в регионе в пределах нормы.

