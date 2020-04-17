Лидеру украинцев придется покинуть Незалежную в одном случае

Глава Украины Владимир Зеленский может оказаться в сложной ситуации, ему придется искать самолет и срочно улетать из страны в ОМАН. Такое заявление сделал киевский политолог Михаил Погребинский. По его мнению, такое может произойти, если МВФ не даст стране новый кредит.

Специалист рассказал в интервью телеканалу NewsOne, что бюджет Украины на две трети состоит из заимствований, поэтому деньги МВФ крайне нужны стране. Без них старики не получат пенсии, а работающее население – зарплаты.

Также Погребинский предупредил, что запускать станок, который печатал бы деньги, опасно. Тогда через два – три месяца доллар будет стоить 300 грн (около 800 рублей).

Одним из условий нового кредита от МВФ стал закон об отмене запрета на продажу сельскохозяйственных земель, который Верховная рада приняла в конце марта 2020 года. Мораторий прекращает свое действие с 1 июля 2021 года. Первые два года землю смогут приобрести лишь украинцы (максимум 100 га на человека), с 2024-го – уже юридические лица, но не более 10 тыс. га в одни руки.

Как пишет РИА "Новости", в 2020-м на Украине ВВП составит минус 3,9% вместо прогнозируемых 3,7%.